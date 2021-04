Milan - Sampdoria 1 - 1: commento al risultato della partita (Di sabato 3 aprile 2021) Il Milan rischia di perdere in casa, ma a fatica riesce a prendere un punto contro la Samp (1 - 1). Nel primo match della serie A dopo la sosta, i rossoneri vanno in svantaggio, colpiti da una magia ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) Ilrischia di perdere in casa, ma a fatica riesce a prendere un punto contro la Samp (1 - 1). Nel primo matchserie A dopo la sosta, i rossoneri vanno in svantaggio, colpiti da una magia ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - Eurosport_IT : Il Milan fatica contro la Sampdoria: Hauge risponde a Quagliarella ?? #MilanSampdoria | #SerieA - theNabilZouhir : Sono primi con 5 punti di vantaggio e due giornate in meno ma comunque guardano Milan-Sampdoria con la bava alla bo… -