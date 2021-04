LIVE Italia-Svezia 5-6, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: svedesi in vantaggio dopo nove end (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.40 Fine nono end. Italia-Svezia 5-6. 00.39 La Svezia deve accontentarsi di avvicinare il bottone e marcare un punto. 00.38 Edin non trova il doppio take out ed il punto resta Italiano. 00.37 Fantastico doppio di Retornaz ed ora Edin è in difficoltà con due stone Italiane nella casa molto lontane tra loro. 00.30 Fine ottavo end. Italia-Svezia 5-5. 00.29 Retornaz marca due punti e l’Italia si riporta in parità! 00.27 Errore di Edin, che va lungo con la sua stone, Retornaz ne deve approfittare con l’ultima stone dell’end! 00.25 Eriksson preferisce liberare il bottone con un take out, Mosaner prova a mettere la stone Italiana dietro la guardia. 00.22 Mosaner ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.40 Fine nono end.5-6. 00.39 Ladeve accontentarsi di avvicinare il bottone e marcare un punto. 00.38 Edin non trova il doppio take out ed il punto restano. 00.37 Fantastico doppio di Retornaz ed ora Edin è in difficoltà con due stonene nella casa molto lontane tra loro. 00.30 Fine ottavo end.5-5. 00.29 Retornaz marca due punti e l’si riporta in parità! 00.27 Errore di Edin, che va lungo con la sua stone, Retornaz ne deve approfittare con l’ultima stone dell’end! 00.25 Eriksson preferisce liberare il bottone con un take out, Mosaner prova a mettere la stonena dietro la guardia. 00.22 Mosaner ...

