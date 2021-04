Il Pordenone e l’esonero di Tesser | il punto più basso | senza gratitudine

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 aprile 2021) Nel calcio lanon esiste e lo sappiamo. Ma ci sono punti ancora più bassi, inarrivabili, quando decidi di esonerare un allenatore che ti ha dato vittorie, prestigio, visibilità, che ti ha fatto entrare nella storia e che ha convissuto per lunghe settimane con l’emergenza Covid. Eppure asi sono superati, il patron Mauro Lovisa con suo figlio Matteo, al secolo “so tutto io”. Un esonero ci sta sempre, a patto che non sia motivato con “abbiamo fatto pochi punti in tante partite”, le ultime assurde parole, quando Attiliosi stava arrampicando per mandarne undici in campo. La pandemia aveva ridotto l’organico ai minimi termini, alcheaveva forse pensato di schierare il magazziniere o il massaggiatore, non aveva altre soluzioni. Nell’ultima sessione di mercato gli ...