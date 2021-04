Gigi Cagni: “Pirlo sconcertante, Juventus presuntuosa: come fa Nedved a non capire?” (Di sabato 3 aprile 2021) “La presunzione di pensare che prendi un tecnico che non ha mai allenato e faccia grandi cose. Non hai capito che mestiere è questo e l’allenare una squadra importante come la Juventus. Non tutti possono allenarla. Devi avere personalità. Avevano aspettative superiori e sarebbe gravissimo se non andranno via”. Gigi Cagni, in un’intervista concessa in esclusiva a Tuttomercatoweb, accusa senza mezzi termini la dirigenza della Juventus per la scelta di affidare la panchina a un esordiente come Andrea Pirlo. Le critiche sono anche sul caso del festino proibito: “Il festino? Certe cose una volta non sarebbero uscite. I dirigenti sembrano dei neofiti. Nedved come fa a non capire certe cose? Sono stati presuntuosi. Alla Juve ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) “La presunzione di pensare che prendi un tecnico che non ha mai allenato e faccia grandi cose. Non hai capito che mestiere è questo e l’allenare una squadra importantela. Non tutti possono allenarla. Devi avere personalità. Avevano aspettative superiori e sarebbe gravissimo se non andranno via”., in un’intervista concessa in esclusiva a Tuttomercatoweb, accusa senza mezzi termini la dirigenza dellaper la scelta di affidare la panchina a un esordienteAndrea. Le critiche sono anche sul caso del festino proibito: “Il festino? Certe cose una volta non sarebbero uscite. I dirigenti sembrano dei neofiti.fa a noncerte cose? Sono stati presuntuosi. Alla Juve ...

