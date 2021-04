Gasparri: “Se Draghi apre sulle droghe il suo governo è morto” (Di sabato 3 aprile 2021) “Non avrei voluto alimentare polemiche sulla questione droghe ma sono costretto a parlare chiaro: è ovvio che nessuna delega può essere interpretata come apertura a legalizzazioni di alcun tipo, sono pronto a qualsiasi iniziativa contro il governo, se ci fossero cedimenti su questo versante”: lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, all’indomani della delega a Fabiana Dadone, ministra grillina alle Politiche Giovanili, delle politiche antidroga. Le posizioni notoriamente anti-proibizioniste dell’esponente pentastellata (ministra della Pubblica Amministrazione nel governo Conte) hanno scatenato le polemiche della destra. “Draghi se lo metta bene in testa. Forza Italia non può condividere nessuna scelta azzardata. sulle droghe servono politiche ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021) “Non avrei voluto alimentare polemiche sulla questionema sono costretto a parlare chiaro: è ovvio che nessuna delega può essere interpretata come apertura a legalizzazioni di alcun tipo, sono pronto a qualsiasi iniziativa contro il, se ci fossero cedimenti su questo versante”: lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Maurizio, all’indomani della delega a Fabiana Dadone, ministra grillina alle Politiche Giovanili, delle politiche antidroga. Le posizioni notoriamente anti-proibizioniste dell’esponente pentastellata (ministra della Pubblica Amministrazione nelConte) hanno scatenato le polemiche della destra. “se lo metta bene in testa. Forza Italia non può condividere nessuna scelta azzardata.servono politiche ...

