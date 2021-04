Daniel Craig la star di James Bond Torna per Knives Out 2 e 3 (Di sabato 3 aprile 2021) Nel 2019, la star di James Bond Daniel Craig ha recitato in Knives Out, il mistero dell’omicidio di Rian Johnson, nei panni del detective del sud Benoit Blanc. Chi ha acquistato i diritti Knives Out con Daniel Craig? Dopo aver guidato un cast incredibile con artisti del calibro di Chris Evans e Ana de Armas, il 53enne sta ora riprendendo il ruolo in due sequel con lo sceneggiatore e regista Johnson. I diritti per Knives Out 2 e Knives Out 3 saranno acquistati da Netflix in una quantità sorprendente. Secondo Variety, Netflix si sta avvicinando a un accordo di circa $ 450 milioni per i diritti dei sequel di Knives Out. I titoli Senza dubbio, come gli adattamenti di Agatha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Nel 2019, ladiha recitato inOut, il mistero dell’omicidio di Rian Johnson, nei panni del detective del sud Benoit Blanc. Chi ha acquistato i dirittiOut con? Dopo aver guidato un cast incredibile con artisti del calibro di Chris Evans e Ana de Armas, il 53enne sta ora riprendendo il ruolo in due sequel con lo sceneggiatore e regista Johnson. I diritti perOut 2 eOut 3 saranno acquistati da Netflix in una quantità sorprendente. Secondo Variety, Netflix si sta avvicinando a un accordo di circa $ 450 milioni per i diritti dei sequel diOut. I titoli Senza dubbio, come gli adattamenti di Agatha ...

