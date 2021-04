Chiesa | l’arcivescovo Battaglia ai fedeli | Coraggio | in piedi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 aprile 2021) “Quando si vivono situazioni incerte, drammatiche, pericolose, quando si è condannati alla sconfitta, c’è una voce a sussurrarci ancora:! E come vorrei sussurrare la stessa speranza a tutti coloro che si sentono confitti sulla croce della malattia:, in! A quelli delusi dalla vita:, in! A coloro che masticano il pane amaro del tradimento:, in! A chi vede naufragare i sogni in cui ha investito senza risparmiarsi alcun sacrificio:, in!” E’ quanto scrive, nella lettera per la Pasqua,di Napoli, Domenico. “Ilche ci spinge a rialzarci per abbandonare il letargo delle coscienze e respirare ...