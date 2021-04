Canale di Suez | passata l' ultima nave in coda | finito l' ingorgo

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - LaStampa : Incidente nel Canale di Suez: l’Egitto vuole chiedere un risarcimento da un miliardo di dollari alla Ever Given - rtl1025 : ?? L'ultima delle navi ancora in coda per la chiusura del Canale di #Suez, terminata lunedì scorso, ha percorso la v… - eowyn962010 : RT @sabrina__sf: Questo è per chi continua a rompere i cogli@ni scrivendo che la notizia è falsa! - eowyn962010 : RT @a_meluzzi: BOOM! L'evergreen nel canale di Suez, trasportava bambini ed armi! - Il Quotidiano d'Italia -

... durata una settimana, per l'insabbiamento della portacontainer Ever Given L'ultima delle navi ancora in coda per la chiusura deldi, terminata lunedì scorso, ha percorso la via d'acqua. ...Ma l'evento che ha preoccupato maggiormente gli egiziani è stato il blocco deldi, a causa della portacontainer Ever Given, avvenuta proprio mentre si preparavano le mummie per il ...Tutte le navi costrette ad aspettare nelle aree di ancoraggio nel Canale di Suez a causa della presenza della Ever Given, incagliatasi il 23 marzo scorso, hanno attraversato la strategica via di ...L'ultima delle navi ancora in coda per la chiusura del Canale di Suez, terminata lunedì scorso, ha percorso la via d'acqua. Lo ha rivelato l'Autorità del Canale di Suez, che ha quindi dichiarato ...