Bologna-Inter (3 aprile ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Conte sceglie Ranocchia e Eriksen (Di sabato 3 aprile 2021) L’Inter dopo lo stop per Covid prima della sosta per le nazionali riparte dal Dall’Ara e dalla striscia vincente di otto gare consecutive in campionato che hanno permesso a Conte di fare un passo avanti forse decisivo per lo scudetto. Sulla sua strada c’è una vecchia gloria nerazzurra come Mihajlovic, che dopo la rimonta sul InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 3 aprile 2021) L’dopo lo stop per Covid prima della sosta per le nazionali riparte dal Dall’Ara e dalla striscia vincente di otto gare consecutive in campionato che hanno permesso adi fare un passo avanti forse decisivo per lo scudetto. Sulla sua strada c’è una vecchia gloria nerazzurra come Mihajlovic, che dopo la rimonta sul InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Bologna a bordo del #trenoufficiale ?????? @LeFrecce #BolognaInter #ForzaInter - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Oggi in campo a Bologna con la maglia Away! ?? #BolognaInter ???? #FORZAINTER - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - internewsit : Hakimi: «Altro gol al Bologna? Prima difendere! Inter, ora continuare» - - Playnow_TV1 : Bologna vs Inter Milan -