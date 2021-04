Behring e il siero contro la difterite che uccideva i bambini

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 aprile 2021) Alla fine dell’Ottocento lamieteva molte vittime, soprattutto fra i. Sei malati su dieci morivano fra atroci sofferenze, “soffocati” da un morbo che attaccava la gola rendendo quasi impossibile respirare. Se oggi non ricordiamo più che cosa significhi ammalarsi e morire dilo dobbiamo a Emil Adolf von, che per le sue scoperte sulla malattia e per aver posto le basi per la moderna immunologia ricevette il primo premio Nobel per la medicina nel 1901. Cenni sulla esistenza di un malattia delle tonsille pericolosa per la vita si ritrovano già nel Talmud, dove viene citata un’affezione della gola chiamata “Askerà” che era obbligatorio denunciare alla comunità col suono della tuba (safar) in segno di allarme; ciò fa pensare ad una forma morbosa particolarmente pericolosa e contagiosa, ...