Bari, una 17enne ha ucciso un uomo a coltellate: "Voleva uccidere me e mia madre"

Omicidio Bari, una ragazza di 17 anni ha ucciso a coltellate un 45enne. La ragazzina ha confessato il tutto: "Voleva ammazzare me e mia madre" A Bari una ragazza di 17 anni ha ucciso a coltellate Giuseppe De Mattia, un 45enne pregiudicato. Nel dettaglio è stata proprio la ragazza ha confessare il reato affermando come, in seguito ad una lite, l'uomo avesse minacciato di uccidere lei e sua madre. "L'ho colpito con un coltello perché Voleva uccidere me e mia madre" queste le sue parole.

