"Voi e il vostro pulpito...". La Gruber e Scanzi beccati in flagrante, la spernacchiata più clamorosa: "Moralizzati i moralizzatori" (Di venerdì 2 aprile 2021) "Per chi fa satira politica i social sono ormai diventati un terreno minato". Parola di Federico Palmaroli, conosciuto a tutti come Osho. Il vignettista non nega che "prima potevi fare una vignetta su un giornale e al massimo rischiavi una querela: ora per chi fa satira la querela sembra diventato il male minore, internet è diventato molto pericoloso". Interpellato dall'Adnkronos Osho ammette di essere preoccupato che si creino gruppi di segnalazioni, "e se sei all'ennesimo contenuto social che viene segnalato rischi una sospensione anche più lunga". Insomma, in tempi moderni i social network si ergono a giudici. "Credo che ci sia una sorta di morale comune, che è in ossequio al politicamente corretto, che è più artificiale dell'algoritmo - tuona - In Commissione Europea hanno addirittura stilato un glossario, alcune parole sono tabù e vedo ogni giorno cose che mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) "Per chi fa satira politica i social sono ormai diventati un terreno minato". Parola di Federico Palmaroli, conosciuto a tutti come Osho. Il vignettista non nega che "prima potevi fare una vignetta su un giornale e al massimo rischiavi una querela: ora per chi fa satira la querela sembra diventato il male minore, internet è diventato molto pericoloso". Interpellato dall'Adnkronos Osho ammette di essere preoccupato che si creino gruppi di segnalazioni, "e se sei all'ennesimo contenuto social che viene segnalato rischi una sospensione anche più lunga". Insomma, in tempi moderni i social network si ergono a giudici. "Credo che ci sia una sorta di morale comune, che è in ossequio al politicamente corretto, che è più artificiale dell'algoritmo - tuona - In Commissione Europea hanno addirittura stilato un glossario, alcune parole sono tabù e vedo ogni giorno cose che mi ...

Advertising

borgorob : RT @FmMosca: Cercano malati fra i sani e non curano i malati. QUESTO È UNO STERMINIO Non dimenticate che sono gli stessi che rimandano le… - festinalente3 : RT @VezzoliNarciso: Il punto di vista di Dio . Grazie @QuartiereApt , di cuore ?, e auguro a voi tutti una serena Pasqua, così come a tutt… - kyranyazlov : RT @reynnedlc: Citate/ menzionate questo tweet con il nome del vostro pv e faccio un tiktok Cringe su di voi - takemorisao : anche voi controllate ogni cinque minuti se il vostro animale respira o siete normali ? - laretttt : Non ho fatto nemmeno il mio da sola, secondo voi riesco a fare il vostro? -