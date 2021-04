“Vietato abbandonare i rifiuti” | a Vignola arrivano i cartelli per gli indisciplinati

Leggi su dire

(Di venerdì 2 aprile 2021) MODENA – “È vietato abbandonare i rifiuti”. I cittadini sono così indisciplinati che si sono dovuti mettere dei cartelli di questo tipo a Vignola, nel modenese, vicino ai contenitori dell’immondizia ormai sempre più in disordine. Se non dovessero bastare i cartelli, arriveranno le telecamere. In particolare, le paline sono state posizionate a fianco dei contenitori per la raccolta degli indumenti usati: troppi cittadini a quanto pare, se non trovano spazio, abbandonano infatti i sacchi nei pressi del bidone di turno, con il rischio che si aprano e spargano il contenuto. Ma non solo. Sono state prese di mira anche alcune aiuole, o comunque angoli un po’ riparati di strade, in centro e in periferia. Così, il Comune e Hera si sono attrezzati con i cartelli, per ora.