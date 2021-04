Ultime Notizie Roma del 02-04-2021 ore 14:10 (Di venerdì 2 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione il monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi dovrebbe confermare che l’indice reti nazionali scesa 098 sotto la soglia di allarme di uno quando la scorsa settimana era 018 l’incidenza che festa 232 casi ogni 100.000 abitanti contro i 240 della scorsa settimana le religioni attendono i dati del monitoraggio saremo zona arancione a Nunzia giaia Veneto Bolzano torna in rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie In occasione della Pasqualina richiede di intensificare il controllo del rispetto delle restrizioni in particolare quelle righe per gli spostamenti Ieri abbiamo superato la soglia delle 300 minuti latino il giorno non c’è la ministra Gelmini ma alle regioni sono preoccupate ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione il monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi dovrebbe confermare che l’indice reti nazionali scesa 098 sotto la soglia di allarme di uno quando la scorsa settimana era 018 l’incidenza che festa 232 casi ogni 100.000 abitanti contro i 240 della scorsa settimana le religioni attendono i dati del monitoraggio saremo zona arancione a Nunzia giaia Veneto Bolzano torna in rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie In occasione della Pasqualina richiede di intensificare il controllo del rispetto delle restrizioni in particolare quelle righe per gli spostamenti Ieri abbiamo superato la soglia delle 300 minuti latino il giorno non c’è la ministra Gelmini ma alle regioni sono preoccupate ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Mamma ti voglio bene. Dite ai miei figli che li amo... sto morendo'. Sono le ultime parole di George Floyd. Il vid… - fanpage : Papa Francesco fa visita ai poveri che hanno ricevuto il #vaccino in Vaticano #venerdìsanto - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: #Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Taormina. Al via i lavori sulla scalinata di Castel Tauro) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… - giannettimarco : RT @fanpage: Papa Francesco fa visita ai poveri che hanno ricevuto il #vaccino in Vaticano #venerdìsanto -