Sinner Bautista Agut streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale dell’ATP Miami 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) dove vedere la semifinale del torneo di tennis ATP Masters 1000 di Miami tra l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Bautista Agut? Per il tennista azzurro classe 2001 è il primo vero appuntamento con la storia, per quello che appare sempre più un predestinato della racchetta a livello mondiale. A 19 anni e 7 mesi Sinner è diventato il più giovane giocatore italiano a conquistare il pass per la semifinale di un Masters 1000, la prima della sua carriera. Si tratta del sesto italiano di sempre dopo Gaudenzi, Volandri, Seppi, Fognini e Berrettini. Ora la semifinale contro Bautista Agut, l’ultimo scoglio prima della finalissima. Ma dove vedere la ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021)ladel torneo di tennis ATP Masters 1000 ditra l’italiano Jannike lo spagnolo? Per il tennista azzurro classe 2001 è il primo vero appuntamento con la storia, per quello che appare sempre più un predestinato della racchetta a livello mondiale. A 19 anni e 7 mesiè diventato il più giovane giocatore italiano a conquistare il pass per ladi un Masters 1000, la prima della sua carriera. Si tratta del sesto italiano di sempre dopo Gaudenzi, Volandri, Seppi, Fognini e Berrettini. Ora lacontro, l’ultimo scoglio prima della finalissima. Mala ...

Advertising

WeAreTennisITA : Oggi in campo Sinner contro Bautista Agut. Pronti a fare il tifo? - SkySport : Atp Miami 2021, venerdì alle 19 su Sky sarà Sinner-Bautista Agut: il programma ? #BautistaAgutSinner Oggi alle 19 s… - SSportNetwork : #SuperSportFriday Il #venerdisanto della #SerieB #live! Poi il #tennis con #Sinner a caccia di una storica finale:… - antoniomarchi23 : RT @angelomangiante: Per battere Bautista Agut devi essere forte. Jannik lo ha già battuto. Bis possibile, ma non cambia nulla. Conta il Dn… - MeciMirko : @angelomangiante D'accordo su tutto. Bautista non si batte mai da solo. Occorrono forza e classe. Comunque andrà st… -