Sherlock e Watson: risvolto romantico o attacco amofobo? (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella serie "Irregulars" il risvolto omosessuale di un approccio sentimentale fra Watson e Sherlock, ha scatenato consensi e contrasti. Che l'opinione pubblica sia sempre stata divisa sull'argomento, lo sappiamo bene, ma altrettanto è necessario analizzare il caso al di là della serie tv. Approccio sentimentale gradito? A molti si, a tanti altri no. A tal ragione, forse, si è sempre condizionati dall'amore verso un personaggio che abbiamo ricondotto ad una determinata personalità. Quindi il momento di delusione, lo possiamo anche comprendere. Tuttalpiù si tratta di un'abitudine che ci è venuta a mancare. Per altri, si è trattato di attuare un attacco omofobo. Insomma il personaggio non è assolutamente piaciuto, né per la veste di uomo di colore, né per il proprio orientamento sessuale. Si propenderebbe a dire, ...

