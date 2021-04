Scuola | TFA sostegno VI ciclo | selezioni e requisiti d’accesso

(Di venerdì 2 aprile 2021) TFAVI, quando partirà il nuovodi percorsi di specializzazione e quali sono irichiesti? Pare che sia di prossimi avvio il VIdel TFA2021, per il quale sono attualmente previsti 6191 posti ed il cui bando dovrebbe essere pubblicato a stretto giro. Ricordiamo che sono ancora in corso le lezioni del Vper i docenti dima che l’esigenza è quella di terminare il percorso di specializzazione entro il 16 luglio 2021. Non è da escludere quindi che il decreto di attivazione e i bandi successivi possano essere pubblicati prima della conclusione del VTFA. Il nuovo Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile prevede che dal 3 ...

tricoteuse5 : Ecco che PD e Lega sono magicamente d'accordo sull'ennesima sanatoria salva-precari (ossia porta-voti) della scuola… - orizzontescuola : Sblocco concorsi a metà aprile, a dirlo Brunetta. La scuola attende il via: concorsi ordinari docenti, insegnanti r… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola TFA

Orizzonte Scuola

... per garantire qualità nella formazione, oltre che per ampliare i possibili accessi ai futuri... segretario generale UIL -Piemonte - . La perseveranza e la costanza portano a risultati ......ampliare i possibili accessi ai futuriper il sostegno'. Grande apprezzamento per l'intesa raggiunta in Piemonte con la firma del Protocollo lo esprime anche la segretaria generale CISL, ...Un protocollo per cercare di risolvere la carenza cronica di docenti di sostegno in Piemonte. Nell'ultimo anno sono 8mila gli insegnanti di cui c'era bisogno, ma solo 5 sono stati assunti a tempo inde ...Mazzette per superare il concorso: leggi anche qui. A denunciare i fatti due candidate, che hanno registrato il colloquio durante il quale sono state formalizzate le richieste. Le due professoresse – ...