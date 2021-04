REGIONI in ROSSO, ma la gente se ne frega. Assembramenti e saracinesche chiuse (Di venerdì 2 aprile 2021) Chi vive nelle maggiori città italiane, in questi giorni molto caldi, pensate che al Nord Italia ci sono anche 30°C come dovrebbe essere in piena estate, ci si è pian piano resi conto che la gente non rispetta le regole come avveniva sino a circa un mesetto fa. Milano, il caldo è eccessivo. La gente è per strada, anche perché vari condomini hanno i termosifoni accesi. Soffre esageratamente la Lombardia, regione che si è sempre distinta per efficienza, ma che da un anno, con la sua capitale economica Milano, è tra le regine italiane di inefficienza. In Lombardia, da dove vi scrivo, si contano più morti pro capite, maggiori contagi. Or ora è stato avviato un piano vaccinale promettente, ma nel frattempo c’è il rischio che gli sforzi di alcune categorie siano vane. Un grave danno è a carico delle attività ricettive e tutto ciò che sta attorno. ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Chi vive nelle maggiori città italiane, in questi giorni molto caldi, pensate che al Nord Italia ci sono anche 30°C come dovrebbe essere in piena estate, ci si è pian piano resi conto che lanon rispetta le regole come avveniva sino a circa un mesetto fa. Milano, il caldo è eccessivo. Laè per strada, anche perché vari condomini hanno i termosifoni accesi. Soffre esageratamente la Lombardia, regione che si è sempre distinta per efficienza, ma che da un anno, con la sua capitale economica Milano, è tra le regine italiane di inefficienza. In Lombardia, da dove vi scrivo, si contano più morti pro capite, maggiori contagi. Or ora è stato avviato un piano vaccinale promettente, ma nel frattempo c’è il rischio che gli sforzi di alcune categorie siano vane. Un grave danno è a carico delle attività ricettive e tutto ciò che sta attorno. ...

