Redmi non si ferma | nuovi smartphone in arrivo anche ad aprileHDblog it

Redmi non si ferma: nuovi smartphone in arrivo anche ad aprile

Redmi non vuol proprio concedersi un attimo di pausa. Dopo il mese di marzo all'insegna dei Redmi Note 10, pare che l'azienda sia pronta a rincarare la dose già ad aprile. Per il momento i prodotti non sono noti – anche se sappiamo che c'è un gaming phone in programma – ma la conferma che qualcosa stia davvero per arrivare ce la fornisce direttamente Wang Teng Thomas, il responsabile della sezione Prodotti di Redmi. Su Weibo un utente ha postato un commento in cui afferma che l'azienda non avrebbe proposto alcun dispositivo nel corso del mese di aprile. Teng ha quindi risposto con "chi lo ha detto?", lasciando intendere che i fan di Redmi possono aspettarsi ulteriori novità da parte della società nel corso delle prossime settimane.

