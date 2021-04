Pioli | “Rinnovi? Andare o meno in Champions fa la differenza per tutti”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 aprile 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha presentato la sfida con la Sampdoria in conferenza stampa. Dobbiamo dare il massimo per arrivare a fine stagione senza rimpianti. Mi sarebbe piaciuto dare alla squadra più riposo, però sonoin buone condizioni tranne Brahim Diaz. Ci sono ancora 30 punti a disposizione, continuiamo a credere in ciò che facciamo. 75 punti potrebbero bastare per centrare la? Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu sono sereni, sanno che il loro futuro è adesso. Cambia perinLeague. Ibra l’ho sentitoi giorni, sta bene ed è felice per la nazionale. Siamo soddisfatti di Tomori, è un ragazzo disponibile ma concentriamoci sulla partita di domani e poi penseremo ...