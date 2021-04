Overwatch League, i giocatori non possono sciare o usare i trampolini. Dogman svela le clausole nei contratti (Di venerdì 2 aprile 2021) Nei contratti dei giocatori della Overwatch League sono presenti alcune clausole a dir poco “bizzarre”. Lo rivela l’ex giocatore professionista Dustinn “Dogman” Bowerman, che i fan del gioco esports conoscono molto bene. E’ stato proprio Bowerman (ex giocatore di Atlanta Reign, ndr) a svelare alcune particolarità dei contratti della Overwatch League, in particolare alcuni divieti per determinate attività al di fuori di quella prettamente esports, in quanto potrebbero causare infortuni e ferite. “C’è una clausola nel contratto OWL che dice che non si può andare a sciare. Non sto scherzando”, ha rivelato Dogman in un video pubblicato qualche ora fa su YouTube. Ma non ci ... Leggi su esports247 (Di venerdì 2 aprile 2021) Neideidellasono presenti alcunea dir poco “bizzarre”. Lo rivela l’ex giocatore professionista Dustinn “” Bowerman, che i fan del gioco esports conoscono molto bene. E’ stato proprio Bowerman (ex giocatore di Atlanta Reign, ndr) are alcune particolarità deidella, in particolare alcuni divieti per determinate attività al di fuori di quella prettamente esports, in quanto potrebbero cainfortuni e ferite. “C’è una clausola nel contratto OWL che dice che non si può andare a. Non sto scherzando”, ha rivelatoin un video pubblicato qualche ora fa su YouTube. Ma non ci ...

