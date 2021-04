Orrore a Roma, prende una stanza per trascorrere la quarantena: l’affittuario indiano la stupra (Di venerdì 2 aprile 2021) dopo il rifiuto della donna di cedere a un approccio sessuale. Una violenza che si aggiunge alla disperazione, in questa ennesima storia di solitudine e di abuso. È quanto successo in un appartamento di Roma, zona Bravetta trasformato nel drammatico scenario di una brutale violenza sessuale inferta alla vittima dal suo affittuario, proprio nella casa dove la donna – una 41enne indiana – si trovava in quarantena. In isolamento fiduciario dopo il rientro da un viaggio in Patria. Roma, l’affittuario indiano la stupra in quarantena La vittima risiede in Italia da molti anni per motivi di lavoro. Recentemente ha fatto rientro a Roma dopo essere stata in India. E, come le prescrizioni prevedono, ha preso in affitto una stanza nel quartiere ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) dopo il rifiuto della donna di cedere a un approccio sessuale. Una violenza che si aggiunge alla disperazione, in questa ennesima storia di solitudine e di abuso. È quanto successo in un appartamento di, zona Bravetta trasformato nel drammatico scenario di una brutale violenza sessuale inferta alla vittima dal suo affittuario, proprio nella casa dove la donna – una 41enne indiana – si trovava in. In isolamento fiduciario dopo il rientro da un viaggio in Patria.lainLa vittima risiede in Italia da molti anni per motivi di lavoro. Recentemente ha fatto rientro adopo essere stata in India. E, come le prescrizioni prevedono, ha preso in affitto unanel quartiere ...

