Myss Keita | “Il cielo non è un limite – lato B”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Esce oggi, venerdì 2 aprile, Ilnon è unB, un dittico musicale onirico e infernale con cuicompleta la riflessione ballardiana aperta nel precedente EP.: chi è? Il personaggio diKeta nasce nell’agosto 2013. Il primo singolo, Milano, sushi & coca, esce nell’ottobre dello stesso anno e riscuote ampi consensi. Il personaggio diventa virale nel video di Burqa, doveindossa per la prima volta un velo che le copre il viso dal naso in giù, insieme a un paio di occhiali da sole. Questo look, che garantisce l’anonimato alla cantante, diverrà un tratto distintivo del personaggio e sarà riproposto in forme diverse in tutte le sue successive apparizioni ...