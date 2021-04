Masters 1000 Miami, programma 2 aprile: orari, tv, streaming. In campo Jannik Sinner (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi si disputeranno, a partire dalle ore 19.00 italiane, per quanto riguarda il Miami Open 2021 di tennis, entrambe le semifinali del singolare maschile (di categoria ATP Masters 1000), che vedranno impegnato anche l’azzurro Jannik Sinner, numero 21 del seeding, ed entrambe le semifinali del doppio femminile (di categoria WTA 1000). Oggi, venerdì 2 aprile, il match di Sinner sarà il primo a partire dalle ore 19.00 italiane sul Grandstand. Sarà possibile seguire tutti gli incontri ATP in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Sinner-Bautista Agut. programma Masters 1000 Miami 2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi si disputeranno, a partire dalle ore 19.00 italiane, per quanto riguarda ilOpen 2021 di tennis, entrambe le semifinali del singolare maschile (di categoria ATP), che vedranno impegnato anche l’azzurro, numero 21 del seeding, ed entrambe le semifinali del doppio femminile (di categoria WTA). Oggi, venerdì 2, il match disarà il primo a partire dalle ore 19.00 italiane sul Grandstand. Sarà possibile seguire tutti gli incontri ATP in diretta tv su Sky Sport ed insu Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di-Bautista Agut.2 ...

