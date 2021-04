LIVE Moto3, GP Doha 2021 in DIRETTA: Binder detta il passo, bene Antonelli e Migno (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 17.25 I protagonisti tornano ai box, i centauri si preparano per un nuovo stint. 17.22 La classifica aggiornata: 1 40 D. Binder 2:04.781 2 17 J. MCPHEE +0.187 3 23 N. Antonelli +0.631 4 16 A. Migno +0.768 5 5 J. MASIA +1.027 6 24 T. SUZUKI +1.083 7 6 R. YAMANAKA +1.091 8 50 J. DUPASQUIER +1.110 9 37 P. ACOSTA +1.302 10 53 D. ÖNCÜ +1.361 17.19 Binder e McPhee si migliorano al termine del secondo giro lanciato. Sprinta comanda la classifica generale in questo momento ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 17.25 I protagonisti tornano ai box, i centauri si preparano per un nuovo stint. 17.22 La classifica aggiornata: 1 40 D.2:04.781 2 17 J. MCPHEE +0.187 3 23 N.+0.631 4 16 A.+0.768 5 5 J. MASIA +1.027 6 24 T. SUZUKI +1.083 7 6 R. YAMANAKA +1.091 8 50 J. DUPASQUIER +1.110 9 37 P. ACOSTA +1.302 10 53 D. ÖNCÜ +1.361 17.19e McPhee si migliorano al termine del secondo giro lanciato. Sprinta comanda la classifica generale in questo momento ...

