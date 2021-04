Lacrime di gioia Pellegrini: dai 200 stile arriva il pass per Tokyo (Di venerdì 2 aprile 2021) RICCIONE (ITALPRESS) – Eterna. Federica Pellegrini conquista agli Assoluti di Riccione l'ennesimo titolo italiano della sua straordinaria carriera ma soprattutto conquista il pass per Tokyo, dove disputerà la sua quinta Olimpiade. Un risultato che sulla carta non è mai stato in dubbio ma che stava cominciando a mettere un pò di ansia alla Divina, specie dopo il successo di ieri nei 100 ma senza il tempo necessario per prenotare un posto in Giappone. La qualificazione olimpica è arrivata così nei suoi 200, dove domina la gara in 1'56?69, ben al di sotto del limite di 1'56?9 fissato per i Giochi. Mostra con orgoglio il “cinque” Federica a fine gara, prima di scoppiare in un pianto che sa di liberazione. “Non sono stati mesi semplici, nuotare questo tempo non è stato così facile, c'era tanto lavoro da fare, c'era il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) RICCIONE (ITALPRESS) – Eterna. Federicaconquista agli Assoluti di Riccione l'ennesimo titolo italiano della sua straordinaria carriera ma soprattutto conquista ilper, dove disputerà la sua quinta Olimpiade. Un risultato che sulla carta non è mai stato in dubbio ma che stava cominciando a mettere un pò di ansia alla Divina, specie dopo il successo di ieri nei 100 ma senza il tempo necessario per prenotare un posto in Giappone. La qualificazione olimpica èta così nei suoi 200, dove domina la gara in 1'56?69, ben al di sotto del limite di 1'56?9 fissato per i Giochi. Mostra con orgoglio il “cinque” Federica a fine gara, prima di scoppiare in un pianto che sa di liberazione. “Non sono stati mesi semplici, nuotare questo tempo non è stato così facile, c'era tanto lavoro da fare, c'era il ...

Alice Campello annuncia ad Alvaro Morata l'arrivo del quarto figlio, la reazione del calciatore Alla fine, quando ormai le lacrime di gioia stavano per riempirgli gli occhi, Alice Campello gli ha rivelato l'amara verità: era solo un pesce d'aprile. Il calciatore è rimasto visibilmente deluso: "..."

Vaticano, 2 aprile (ore 21.00): Via Crucis 2021 presieduta dal Santo Padre Francesco (TESTO) ... anche tu sei andato a catechismo e alla preghiera e sai che non sempre ci vado con tanta gioia. ... Ricordo ancora Martina tutta rossa in volto, la voce rotta e gli occhi pieni di lacrime. Forse non era ...

Sci: Bassino lacrime di gioia 'che emozione, stagione super' Agenzia ANSA SuperFede si qualifica per Tokyo e piange di gioia Ennesimo titolo italiano per Federica Pellegrini: agli Assoluti di Riccione la Divina vince i 200 stile in 1'56''69 e conquista il...

Federica Pellegrini accede alla sua quinta Olimpiade Sono lacrime di gioia quelle di Federica Pellegrini, dopo la conquista della qualificazione ai Giochi di Tokyo nei 200 sl. Agli Assoluti di nuoto di Riccione, la campionessa ha vinto la finale in 1'56

