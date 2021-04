La Campania resta in zona rossa, l’indice di contagiosità è ancora troppo alto (Di venerdì 2 aprile 2021) La Campania resta in zona rossa. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno riportando quanto è emerso dalla valutazione settimanale eseguita dalla cabina di regia nazionale che ha monitorato i dati recenti della epidemia. “Ora si attende soltanto il provvedimento di conferma del ministro della salute Roberto Speranza. Benché buona parte dei risultati del monitoraggio settimanale non siano particolarmente allarmanti, è l’indice di contagiosità a circa 1,3 ad aver suggerito all’organismo di monitoraggio di lasciare la Campania ancora in rosso e quindi con le attività commerciali chiuse, con la ristorazione limitata al delivery e i bar all’asporto”. Enrico Coscioni, presidente Agenas e membro della cabina di regia nazionale, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Lain. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno riportando quanto è emerso dalla valutazione settimanale eseguita dalla cabina di regia nazionale che ha monitorato i dati recenti della epidemia. “Ora si attende soltanto il provvedimento di conferma del ministro della salute Roberto Speranza. Benché buona parte dei risultati del monitoraggio settimanale non siano particolarmente allarmanti, èdia circa 1,3 ad aver suggerito all’organismo di monitoraggio di lasciare lain rosso e quindi con le attività commerciali chiuse, con la ristorazione limitata al delivery e i bar all’asporto”. Enrico Coscioni, presidente Agenas e membro della cabina di regia nazionale, ...

Advertising

Syrenaegiziana : RT @GiovaQuez: Rt nazionale scende a 0,98. Ma l'incidenza resta alta con 232 casi ogni 100.000 abitanti. In Campania, Calabria, ER, FVG, Lo… - napolista : La #Campania resta in zona #rossa, l’indice di contagiosità è ancora troppo alto Anche se l’incidenza sui ricoveri… - FrancescoPonzin : RT @GiovaQuez: Rt nazionale scende a 0,98. Ma l'incidenza resta alta con 232 casi ogni 100.000 abitanti. In Campania, Calabria, ER, FVG, Lo… - robertopontillo : RT @Corriere: ?? Oggi i nuovi dati: la Campania resta rossa e ci sono regioni che sperano nell'arancione - Corriere : ?? Oggi i nuovi dati: la Campania resta rossa e ci sono regioni che sperano nell'arancione -