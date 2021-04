Isola | Andrea Cerioli sente la fidanzata ed entra in crisi | “Forse non è il reality che fa per me…”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 2 aprile 2021)continua ad essere “inadatto” per L’dei Famosi, come da lui stesso confermato. Ieri sera ha rischiato di lasciare il programma dopo aver parlato con laArianna Cirrincione.in: “L’non fa per me…” Amore, forza. Stiamo tutti benissimo. Ti salutano tutti. Mi raccomando, tirati su. Hai tantissimo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.