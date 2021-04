Covid | focolaio in Nazionale | tutti i nomi coinvolti

(Di venerdì 2 aprile 2021) A seguito della partita con la Lituania, laitaliana di calcio ha registrato un piccolodi contagiati daDopo la vittoria per 2-0 contro la Lituania, laitaliana di calcio ha diramato un comunicato tramite il quale ha confermato la positività di quattro membri dello staff, tra cui il capo delegazione, L'articolo proviene da Inews.it.

Ben otto contagiati nel ritiro della Nazionale azzurra, e ora mezza Serie A si preoccupa per il pericolo focolaio. Con il campionato che riprende domani, finora tra i calciatori c'è solo un positivo al: è Leonardo Bonucci , presumibilmente ...