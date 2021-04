Chiara Ferragni con Leone e Vittoria | prima passeggiata insieme Un gesto del bimbo spiazza tutti | «Ma che fa?»

(Di venerdì 2 aprile 2021), ladi. Undel: «Ma che fa?». Oggi, l’imprenditrice digitale ha condiviso alcune tenere foto dei figlioletti che hanno fatto subito il giro del web. Nella gallery,sono a spasso per Milano e per lavolta vanno al parcocondivide foto e video dellauscita. Nelle immagini,spinge la carrozzina e accudisce in modo amorevole la sorellina. Immediati i commenti sorpresi dei fan: «Ma allora non è più geloso! Guarda come se ne prende ...

Advertising

marika_donne : RT @trashastrale: “MA È NATA LA FIGLIA DI FEDEZ E CHIARA FERRAGNI?” AWED STO VOLANDOOOOOOO ?? #isola - IneedLemons : RT @trashbiccis: Awed che chiede se la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è nata potrei tranquillamente essere io. #Isola - Alice08181286 : RT @peularis: 'Posso fare una domanda che qua siamo fuori dal mondo? Ma è nata la figlia di Fedez e Chiara Ferragni?' AWED MI PISCIO #Isola - elena_ele6 : RT @trashbiccis: Awed che chiede se la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è nata potrei tranquillamente essere io. #Isola - Alice08181286 : RT @trashbiccis: Awed che chiede se la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è nata potrei tranquillamente essere io. #Isola -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Vanity Fair Italia

Da dove nasce questo impegno? "Non voglio sembrare, essere famoso non è mai stato il mio obiettivo. Volevo fare musica, la popolarità è venuta dopo. Ho deciso, allora, di sfruttare il ...Chi temeva che Leone subisse l'esclusione per non essere più il principino di casa Ferragnez può dormire sonni tranquilli perché, come testimoniano le numerose Stories di Fedez e di, il bambino sembra già legatissimo alla sua sorellina Vittoria. Dopo averla accarezzata teneramente sotto la supervisione del papà prima di andare a letto, stavolta è il turno della ...Nella serata di ieri Chiara Ferragni pubblica alcune stories in cui approfondisce l’argomento vaccinazioni in Lombardia. In un sondaggio che propone ai suoi follower, l’influencer non si ritiene ...All’Isola dei Famosi, giovedì 1 aprile, spuntano Chiara Ferragni e Fedez. Il fuoriprogramma è andato in onda intorno all’una di notte della sesta puntata del surviving game e ha lasciato conduttrice, ...