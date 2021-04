Canzone Segreta non va in onda: stasera 2 aprile la via Crucis con Papa Francesco. Ecco quando torna Serena Rossi (Di venerdì 2 aprile 2021) Canzone Segreta, lo show emotainment condotto da Serena Rossi e in onda su Rai 1, che da qualche settimana sta riscuotendo successo, questa sera non andrà in onda. Il motivo? Mancano pochi giorni a Pasqua e anche Rai 1 si sta preparando per trasmettere diverse funzioni religiose: questa sera, venerdì 2 aprile, i fedeli potranno seguire in diretta – a partire dalle 20.55 – la via Crucis di Papa Francesco. Canzone Segreta perché non va in onda stasera, venerdì 2 aprile Oggi alle 18 all’interno della Basilica di San Pietro è prevista la celebrazione della Passione con l’Adorazione della Croce. Poi, su Rai 1 i fedeli a partire dalle 20.55 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021), lo show emotainment condotto dae insu Rai 1, che da qualche settimana sta riscuotendo successo, questa sera non andrà in. Il motivo? Mancano pochi giorni a Pasqua e anche Rai 1 si sta preparando per trasmettere diverse funzioni religiose: questa sera, venerdì 2, i fedeli potranno seguire in diretta – a partire dalle 20.55 – la viadiperché non va in, venerdì 2Oggi alle 18 all’interno della Basilica di San Pietro è prevista la celebrazione della Passione con l’Adorazione della Croce. Poi, su Rai 1 i fedeli a partire dalle 20.55 ...

Advertising

CorriereCitta : Canzone Segreta non va in onda: stasera 2 aprile la via Crucis con Papa Francesco. Ecco quando torna Serena Rossi… - juary_saints : #CanzoneSegreta questa sera non andrà in onda! L’allegria, la spensieratezza e il talento di @serenarossi_com credo… - mikaslight : Borghese che mette le storie con la canzone di Dolly Parton che hanno cantato a Mika alla canzonse segreta - candemet8992 : Canzone segreta Serena Rossi a Marcella Bella: la mia canzone preferita è DOPO LA TEMPESTA Ma colleghiamoci con Tom… - PBerluskony : @SimoLongobardi No no, ti chiedo di guardare ogni premiere su Rai1! Peccato ti sei perso la canzone segreta -