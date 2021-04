Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+1,13%) (Di venerdì 2 aprile 2021) La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in positivo, seguendo il consolidamento degli indici azionari Usa, in un contesto di scambi ridotti nel resto del continente in coincidenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Ladiinizia l'ultima seduta della settimana in positivo, seguendo il consolidamento degli indici azionari Usa, in un contesto di scambi ridotti nel resto del continente in coincidenza ...

Advertising

Agenzia_Italia : La Borsa di Tokyo galvanizzata da Wall Street - CorriereQ : Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+1,13%) - DividendProfit : Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+1,13%) - iconanews : Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+1,13%) - Agenzia_Ansa : Borsa di Tokyo, apertura in aumento (+1,13%) - #ANSA -