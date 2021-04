Apple Arcade arricchisce la propria libreria con più di 30 nuovi giochi e c' è anche NBA 2K21 Arcade Edition

Advertising

svarioken : ?? Oltre Fantasian, Apple Arcade espande il catalogo con oltre 30 nuovi giochi. • - macitynet : Apple Arcade cresce con un catalogo di oltre 180 giochi - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #AppleArcade aggiunge 30 nuovi giochi. - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #WorldofDemons disponibile su #AppleArcade. -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Arcade

Giornata ricca di novità per gli abbonati ad, visto cheha aggiunto oltre 30 titoli al suo catalogo. E alcuni sono davvero ...Proprio in questi minuti la stessa Platinum Games ha rilasciato un breve filmato dichiarando che il titolo è in uscita nella giornata odierna in esclusiva su. Questa scelta di release ...Il catalogo di giochi Apple Arcade si è arricchito di 30 nuovi titoli, inclusi dei grandi classici di iOS ed il tanto atteso Fantasian, realizzato dallo stesso creatore di Final Fintasy. Oggi Apple Ar ...Ricordate World of Demons? E' il titolo d'azione per dispositivi mobile di PlatinumGames su cui stava lavorando con DeNA. Il lancio era previsto nel 2018 per iOS e Android, ma il titolo è in seguito s ...