Anna Falchi gioca con i capelli e dà un taglio al passato?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anna Falchi

TGCOM

Una rivoluzione nel look piuttosto insolita e sorprendente. Abituati a vederecon la lunga chioma bionda e ritrovarsela con un taglio cortissimo e i capelli castani ha fatto sobbalzare i follower. La showgirl ha chiesto ai fan di dare il proprio parere e in tanti ...La vita in diretta,sulla polemica contro Antonello Venditti: 'Ha fatto un solo errore' Sta facendo molto discutere, nelle ultime ore, l'attacco che Antonello Venditti ha subito sul web dopo aver comunicato ...Anna Falchi ha scritto di voler dare un taglio al passato e ha invitato i follower a commentare il nuovo look. Sandra Milo le ha scritto: “Con questo taglio sbarazzino e quel colore di capelli risalta ...Anna Falchi mostra un clamoroso cambio di look che ha stupiti tutti. "Basta! Ho deciso di dare un taglio col passato e voila', anche di capelli e colore. Aspetto commenti" scrive nella didascalia del ...