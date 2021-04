Aguero Independiente | il vicepresidente | «Impossibile per via dei costi»

(Di venerdì 2 aprile 2021) Pablo Moyano,dell’, parla delle voci su un possibile ritorno in Argentina dell’attaccante: le sue parole Pablo Moyano,dell’, ha parlato a Radio 10 del possibile ritorno in Argentina di Sergiodopo l’annuncio della separazione del Manchester City a fine stagione. «Siamo tutti emozionati, ma conosciamo le condizioni economiche nel nostro Paese che rendel’acquisto di un giocatore con le qualità di Sergio», niente da fare dunque per il ritorno in patria con le big europee attente al futuro dell’argentino. Leggi su Calcionews24.com

Pablo Moyano, vicepresidente dell', parla delle voci su un possibile ritorno in Argentina dell'attaccante: le sue ...Certo è quasi un'utopia, un pensiero romantico più che una reale possibilità, però dai i sogni non si pagano. El ' Kun ' Sergioche torna a casa: all'. Falcioni ha affermato - d'accordo con la dirigenza del Rojo - di voler fare un tentativo, magari anche blando per riportare l'ancora per poco centravanti ...Pablo Moyano, vicepresidente dell'Independiente, parla delle voci su un possibile ritorno in Argentina dell'attaccante: le sue parole ...Aguero al Napoli. A cercare di convincerlo c'è anche Hugo Maradona, fratello di Diego e zio di Giannina, la figlia del pibe e ex moglie di Sergio Aguero.