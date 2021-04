Addio a Stefano Bongarzone | il dolore di Rita Dalla Chiesa | “Eri la mia cassaforte amica”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 2 aprile 2021) Se n’è andato a soli 55 anni, famoso hairstylist romano, noto al pubblico anche per alcune apparizioni in televisione. La stessa famiglia diha comunicato il decesso diin un post pubblicato sulla pagina Facebook del salone di bellezza dell’hairstylist. I funerali del 55enne si svolgeranno martedì 6 aprile presso ladi San Giovanni Crisostomo, a Roma. Lascia l’ex moglie Laura, alla quale era rimasto molto legato, il compagno Manfredi, il figlio Marzio e la sorella Cristina. LEGGI ANCHE => Grande lutto in Rai: morta Rossella Panarese,alla voce della scienza su Rai Radio3 Come detto,non mancava di comparire in alcuni programmi, come ad esempio “Costume e Società” su Rai Due, dove ...