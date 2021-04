Volley, Playoff Superlega 2021: tabellone e accoppiamenti semifinali (Di giovedì 1 aprile 2021) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021 di Volley. Chiusi i quarti di finale al meglio delle tre gare, le ultime quattro squadre in gara sono pronte a darsi battaglia per conquistare il pass per la finale. Civitanova se la vedrà con Trento, mentre Monza incontrerà Perugia. La prima partita si svolgerà domenica 28 marzo, mentre l’eventuale gara-5 è in programma domenica 11 aprile. Chi accederà all’atto conclusivo? Di seguito il tabellone completo delle semifinali. IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff Superlega 2021 TUTTI I RISULTATI DEI Playoff REGOLAMENTO E COME FUNZIONANO QUARTI, semifinali E ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Ile glidelledeiScudetto2020/di. Chiusi i quarti di finale al meglio delle tre gare, le ultime quattro squadre in gara sono pronte a darsi battaglia per conquistare il pass per la finale. Civitanova se la vedrà con Trento, mentre Monza incontrerà Perugia. La prima partita si svolgerà domenica 28 marzo, mentre l’eventuale gara-5 è in programma domenica 11 aprile. Chi accederà all’atto conclusivo? Di seguito ilcompleto delle. IL PROGRAMMA COMPLETO DEITUTTI I RISULTATI DEIREGOLAMENTO E COME FUNZIONANO QUARTI,E ...

