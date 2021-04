Uomini e Donne: Nicola Vivarelli manda a casa due dame scese per conoscerlo (Di giovedì 1 aprile 2021) Nicola Vivarelli è tornato da poco a Uomini e Donne dopo mesi di assenza per via del suo lavoro come Ufficiale della Marina. Il ragazzo era entrato nel dating show di Maria De Filippi ad agosto 2020 con lo pseudonimo di Sirius per conoscere Gemma Galgani, ma poi quando la loro conoscenza si è interrotta il 27enne ha deciso di proseguire il suo percorso nello show di Canale 5 alla ricerca del vero amore. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, giovedì 1 aprile, per Vivarelli sono scese due ragazze nuove. Le due si sono sedute al centro dello studio e si sono presentate, ma a Nicola non sono piaciute e per questo ha deciso di mandarle a casa senza nemmeno conoscerle. La decisione del ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 aprile 2021)è tornato da poco adopo mesi di assenza per via del suo lavoro come Ufficiale della Marina. Il ragazzo era entrato nel dating show di Maria De Filippi ad agosto 2020 con lo pseudonimo di Sirius per conoscere Gemma Galgani, ma poi quando la loro conoscenza si è interrotta il 27enne ha deciso di proseguire il suo percorso nello show di Canale 5 alla ricerca del vero amore. Nella puntata diandata in onda oggi, giovedì 1 aprile, personodue ragazze nuove. Le due si sono sedute al centro dello studio e si sono presentate, ma anon sono piaciute e per questo ha deciso dirle asenza nemmeno conoscerle. La decisione del ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - marcodimaio : Oggi 1 aprile, #40anni della #poliziadistato. Con la legge 121 del 1981 l’Italia trasformò il Corpo delle guardie d… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - MauroB8 : RT @SindroCass: Gli 'uomini' (omuncoli) che blaterano, predicano e giudicano le condizioni delle donne senza nemmeno sapere cosa vuol dire… - xsommoshinigami : RT @Una_Gioia_Mai: Moltissimi uomini in Italia spiegano alle donne: - come gestire le mestruazioni - quali assorbenti da usare - come gesti… -