Ultime Notizie Roma del 01-04-2021 ore 20 | 10

(Di giovedì 1 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio il Viminale ha chiesto il Prefetti di intensificare i controlli in occasione della Pasqua l’attenzione delle forze dell’ordine dovrà essere rivolta la verifica del rispetto delle misure di contenimento del contagio con particolare riguardo a quelle riguardanti divieti per gli spostamenti Il commissario figliuolo annuncia l’arrivo di un milione e 300 mila dosi di vaccino tra oggi e domani in gita i medici di base a fare la loro parte dobbiamo fare tutti di più e insieme ha detto il ministro della Salute speranza evidenzia al successo della campagna vaccinale dove si dice è un controllo del Tasso dei contagi ma siamo ancora in una sfida difficile abbiamo davanti settimane in cui dovremmo ancora fronteggiare l’emergenza ha sottolineato il ministro speranzaDopo ...