Temptation Island torna con una novità? L'indiscrezione (Di giovedì 1 aprile 2021) Il reality estivo torna con un'unica edizione vip e nip? Ecco le novità e i concorrenti Temptation Island, il reality estivo, è pronto a ritornare ma con una novità: un'unica edizione che comprenderebbe vip e nip con alla guida Filippo Bisciglia. Si tratta di un'indiscrezione che arriva dalle pagine del magazine "Chi" in edicola questa settimana. Mentre Alessia Marcuzzi sarebbe esclusa dal programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Per lei ci sarebbero altri progetti: uno, ad esempio, la conduzione di Scherzi a parte, oltre all'attuale conduzione de Le Iene su Italia 1 con Nicola Savino. Intanto il magazine fa anche i nomi delle coppie che potrebbero partecipare. Tra le coppie vip potrebbero esserci Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, coppia che si è formata a La pupa e il ...

