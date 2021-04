Stefano De Martino e la bella conduttrice | il gossip bomba è partito

(Di giovedì 1 aprile 2021) Iltorna a bussare alla porta diDe. Non che lo abbia mai lasciato in pace, a dire il vero, da quando è finita di nuovo la relazione con Belen Rodriguez, ora felice con Antonino Spinalbese e in dolce attesa di una bambina, ma nelle ultime il settimanale Oggi è tornato alla carica. “Sono felicemente scapolo – aveva confidato qualche tempo fa il ballerino e oggi giudice di Amici a Chi – ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”.Eppure ora la rivista Oggi svela cheDee Andrea ...

Non è la prima volta che si fa il nome didecome spasimante di una delle vip nostrane e questa volta quella di turno sembra essere Andrea Delogu . Non è la prima volta che si parla di una loro amicizia speciale anche perché ...dee Andrea Delogu "amici speciali"/ "Un gran feeling e..." La 18enne svedese non si aspetta però che la sua fama duri ancora a lungo: 'Sono sorpresa che sia rimasta così a lungo. Non ...Già mamma del piccolo Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino, la modella sta già lavorando sul progetto e sta scegliendo i colori che dovranno essere un must per la bella stagione in ...È passato quasi un anno da quando Stefano De Martino è tornato ufficialmente single. Il matrimonio con Belen si è interrotto nella primavera del 2020, ma da allora il napoletano non è ancora ...