"So chi hai portato a letto". Tina Cipollari, accusa-horror a Gemma Galgani:; altarini svelati, un mare di lacrime (Di giovedì 1 aprile 2021) Nuovo dramma per Gemma Galgani, rifiutata ancora una volta da un cavaliere a Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. E' un brutto momento per la dama torinese, che deve fare i conti con i sentimenti. Una vera tempesta, visto che la Galgani non riesce a trovare l'uomo adatto. Con Nicola Vivarelli, alias Sirius, che è tornato dalla missione sulle navi da crociera (dove è imbarcato come marinaio) ci sarà solo un confronto. Tra loro è finito tutto ed è irrecuperabile, ma l'ennesima delusione arriva quando decide di chiudere la sua conoscenza con Domenico. Gemma, intanto, si dispera e allo stesso tempo mette palla al centro cercando di ritrovare il sorriso con due cavalieri: il suo ex Nicola e Roberto. Come la prenderà Tina Cipollari, che solitamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Nuovo dramma per, rifiutata ancora una volta da un cavaliere a Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. E' un brutto momento per la dama torinese, che deve fare i conti con i sentimenti. Una vera tempesta, visto che lanon riesce a trovare l'uomo adatto. Con Nicola Vivarelli, alias Sirius, che è tornato dalla missione sulle navi da crociera (dove è imbarcato come marinaio) ci sarà solo un confronto. Tra loro è finito tutto ed è irrecuperabile, ma l'ennesima delusione arriva quando decide di chiudere la sua conoscenza con Domenico., intanto, si dispera e allo stesso tempo mette palla al centro cercando di ritrovare il sorriso con due cavalieri: il suo ex Nicola e Roberto. Come la prenderà, che solitamente ...

