Serie A 2021/2022: svelato il nuovo pallone invernale (Di giovedì 1 aprile 2021) Malgrado manchino ancora undici giornate al termine dell’attuale stagione, è già tempo di pensare alla prossima. Il sito Footy Headlines ha svelato le immagini del nuovo pallone che verrà utilizzato nel prossimo campionato di Serie A 2021/2022. Serie A 2021/2022: come sarà il nuovo pallone? La nuova sfera sarà un’evoluzione dell’attuale Nike Flight Serie A 2020/2021 ed è di colore giallo in modo da risultare visibile in caso di condizioni climatiche avverse o di scarsa visibilità. Saranno presenti scritte in arancione e logo di colore “blu racer”, mentre il logo della Serie A sarà stampato sulla parte superiore della sfera. Caratteristiche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Malgrado manchino ancora undici giornate al termine dell’attuale stagione, è già tempo di pensare alla prossima. Il sito Footy Headlines hale immagini delche verrà utilizzato nel prossimo campionato di: come sarà il? La nuova sfera sarà un’evoluzione dell’attuale Nike FlightA 2020/ed è di colore giallo in modo da risultare visibile in caso di condizioni climatiche avverse o di scarsa visibilità. Saranno presenti scritte in arancione e logo di colore “blu racer”, mentre il logo dellaA sarà stampato sulla parte superiore della sfera. Caratteristiche ...

