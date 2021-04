(Di giovedì 1 aprile 2021) Una gara per risalire, invertire la rotta e trovare soluzioni efficaci per non vivere un altro calvario come quello del GP del Qatar, con il 12° posto finale. Valentinoaspetta il GP di Doha, ...

Advertising

genovesergio76 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #DohaGP #Valentino #Rossi: 'Ho visto i dati, anche quelli di #Vinales, ma usarli non è facile' - Gazzetta_it : #MotoGP #DohaGP #Valentino #Rossi: 'Ho visto i dati, anche quelli di #Vinales, ma usarli non è facile' - HUT4E : RT @fioriarcobaleno: io quando ho io quando ho visto le foto scoperto che dei capelli sta… - pax731 : @juventusfcen sebastiano rossi il braccio lo alza comunque, hai visto mai - violetxluv : RT @fioriarcobaleno: io quando ho io quando ho visto le foto scoperto che dei capelli sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi visto

Valentinoaspetta il GP di Doha, sulla stessa pista di Losail dove domenica scorsa è iniziato ... Abbiamoi dati e cercheremo di cambiare qualcosa per avere più grip e salvare maggiormente ...Che però si èsolo per uno stop sbagliato. Quando la sconfitta sembrava nell'aria, Pisaneschi ... FOLIGNO (4 - 3 - 1 - 2): Marricchi; Colarieti, Nuti, Fondi,(22'st Dita); Settimi (43'st ...Il Gran Premio del Qatar ha avuto due facce per Valentino Rossi. La qualifica è andata ... ha ripetuto nelle ultime tre volte in cui ha visto la bandiera a scacchi. Per questo il "Dottore ..."Alcuni piloti in gara non pensano agli altri, Binder un esempio. Forse rispetto è un termine troppo forte, ma prima si cercava di evitare i contatti. Risolvere faccia a faccia? I tempi sono mutati" ...