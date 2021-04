Roma | Dzeko e nazionali azzurri in isolamento precauzionale

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ora i casi si allargano: dopo i quattro membri dello staff tecnico azzurro risultati positivi nella serata di ieri, anche Leonardo Bonucci è positivo al Covid. Lo ha reso noto la Juventus attraverso una nota diramata sul sito ufficiale. Per questo anche gli altri club seguono con interesse gli sviluppi della vicenda. E in alcuni casi si tutelano. La, ad esempio, ha precauzionalmente isolato Spinazzola, Mancini, El Shaarawy, Pellegrini, di ristorno dalla spedizione azzurra. I cinque casi tra staff e giocatori riscontrati non permettono leggerezze. Ancheè stato posto in, dopo che il ct della Bosnia è risultato positivo. Laattende disposizioni da parte dell’Asl, per capire come muovermi. Nel frattempo ha precauzionalmente isolato i soggetti potenzialmente a rischio. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Dzeko

prima punta, sostenuto da Pedro ed El Shaarawy. Fazio dietro. Sassuolo -: probabili formazioni e statistiche TORINO - JUVENTUS (Sabato ore 18:00) NKOULOU NEGATIVO, DAVANTI SANABRIA, ARTHUR ...Commenta per primo Tutti rientrati i Nazionali della. Pellegrini, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy hanno fatto ritorno nella Capitale, ma per ... per loro come per Edin. Anche il bosniaco ...Intervenuto sulle frequenze di Teleradiostereo, Nario Cardini, ex ds ai tempi della Sansovino ed amico di Maurizio Sarri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Come sta vivendo ...Oggi a Trigoria sono rientrati i calciatori impegnati nelle rispettive nazionali: il club li ha sottoposti a tampone e, in attesa del risultato dei test, sono stati per precauzione isolati ...