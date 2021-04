Reddito di emergenza, da quando si può presentare la domanda (Di giovedì 1 aprile 2021) Il decreto Sostegni ha previsto tre quote in più di Reddito di emergenza per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 e ha ampliato la platea dei destinatari. Ricordiamo che l’importo del Rem varia dai 400 agli 840 euro mensili, a seconda dell’Isee complessivo, e che la platea dei beneficiari è stata estesa anche ai disoccupati a cui è scaduta la Naspi e che non percepiscono l’indennità Discoll. La soglia di Isee per richiederlo è di 30mila euro. La domanda va presentata sul sito dell’Inps, dal 7 al 30 aprile 2021. Rem, domande a partire dal 7 aprile Non è ancora attiva sul sito dell’Inps la procedura per richiedere le mensilità aggiuntive del Rem: un messaggio avvisa che si partirà dal 7 aprile. Una volta entrati nella sezione del sito relativa alle domande del Reddito di emergenza, appare ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) Il decreto Sostegni ha previsto tre quote in più didiper le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 e ha ampliato la platea dei destinatari. Ricordiamo che l’importo del Rem varia dai 400 agli 840 euro mensili, a seconda dell’Isee complessivo, e che la platea dei beneficiari è stata estesa anche ai disoccupati a cui è scaduta la Naspi e che non percepiscono l’indennità Discoll. La soglia di Isee per richiederlo è di 30mila euro. Lava presentata sul sito dell’Inps, dal 7 al 30 aprile 2021. Rem, domande a partire dal 7 aprile Non è ancora attiva sul sito dell’Inps la procedura per richiedere le mensilità aggiuntive del Rem: un messaggio avvisa che si partirà dal 7 aprile. Una volta entrati nella sezione del sito relativa alle domande deldi, appare ...

