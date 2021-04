(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "IlapprovasuPlan. Grazie a forze politiche per il loro prezioso contributo. Per vincere la sfida del Pnrr c'è bisogno che tutte le istituzioni del Paese siano unite nell'impegno diquestaper il nostro". Ad affermarlo in un tweet è la sottosegretaria al ministero dell'Economia e della Finanze, Alessandra

TV7Benevento : Recovery: Sartore, 'ok Senato a risoluzione maggioranza, cogliere occasione decisiva per futuro'... -

Il Messaggero

... Alessandra Sartore, passata a fare il sottosegretario al Mef, e Giovanna Pugliese, che proseguirà, ... con lo sfondo delle risorse del Recovery Fund e dei fondi europei. . mac/fsc/red 15 - Mar - 21 15:...In parallelo il recovery plan verrà in qualche modo 'ripulito': via i tanti microprogetti ancora ... l'unica ora coi gradi di viceministro, e Maria Cecilia Guerra di Leu; in quota Pd Alessandra Sartore...