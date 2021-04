Random presenta 'Nuvole': 'Ultimo a Sanremo per colpa dell'emozione ma i sogni non si fermano' (Di giovedì 1 aprile 2021) Archiviato l'Ultimo posto ottenuto a Sanremo 2021 con la sua 'Torno a te', il giovane Random , classe 2001 presenta il suo nuovo album 'Nuvole' in uscita il 2 aprile . 'Un nuovo passaggio della mia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) Archiviato l'posto ottenuto a2021 con la sua 'Torno a te', il giovane, classe 2001il suo nuovo album '' in uscita il 2 aprile . 'Un nuovo passaggioa mia ...

