PayPal | vicino l’acquisto della società di custodia Curve

(Di giovedì 1 aprile 2021), arriva una conferma importante dopo tante indiscrezioni: l’azienda americana sta per finalizzare una super trattativa. LaHoldings, notastatunitense per i pagamenti digitali, sta per definire un’importantissima operazione da 200 milioni di dollari circa perdi un’altra azienda. Si tratta di, proiettata allae sicurezza delle criptovalute. A confermare L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PayPal vicino

Consumatore.com

Il concerto in onda stasera si intitola 'Guardati dal meseall'Aprile', citazione da un ... ma per sostenere gli artisti si può donare liberamente un contributo via... 'Ringrazio chi mi è statoin questi anni, le Associazioni sportive del territorio, le ... OPPURE se preferisci non usarema un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a:...PayPal, arriva una conferma importante dopo tante indiscrezioni: l'azienda americana sta per finalizzare una super trattativa.A confermarlo arriva la mossa di PayPal, che sta per concretizzare l’acquisto di Curv, società di custodia di criptovalute israeliana. Anche i commercianti, sempre più alle prese con i pagamenti digit ...