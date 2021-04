Pasqua in zona rossa: un anno dopo, quasi nulla è cambiato (Di giovedì 1 aprile 2021) Per il secondo anno consecutivo le festività Pasquali verranno celebrate in modo anomalo, tra limitazioni e regole restrittive. Vediamo insieme cosa sarà possibile fare nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quando tutta Italia sarà zona rossa. Sarà Pasqua in zona rossa, quella del 2021. Se lo scorso anno, le festività Pasquali erano arrivate nel pieno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 aprile 2021) Per il secondoconsecutivo le festivitàli verrcelebrate in modo anomalo, tra limitazioni e regole restrittive. Vediamo insieme cosa sarà possibile fare nei giorni die Pasquetta, quando tutta Italia sarà. Saràin, quella del 2021. Se lo scorso, le festivitàli erano arrivate nel pieno L'articolo proviene da Leggilo.org.

